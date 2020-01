Die Abfahrt auf der Streif ist das wohl spektakulärste und zugleich schwierigste Rennen des alpinen Skiweltcups: Jedes Jahr verfolgen zigtausende Zuschauer vor Ort in Kitzbühel und Millionen von Menschen vor den TV-Geräten das Geschehen. Die Strecke verlangt den Läufern alles ab: Auf der rund 3,3 Kilometer langen Piste müssen über 800 Höhenmeter überwunden werden. Die Athleten sind mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 150km/h unterwegs und haben gut 70 Meter weite Sprünge zu bewältigen. Den Streckenrekord hält bis heute der 1972 in Lienz geborene Fritz „The Cat“ Strobl. Am 25. Jänner 1997 scheinen die Streckenverhältnisse wie geschaffen für den Fahrstil des Tirolers. Der damals 24-Jährige erwischt eine wahre Traumlinie. Strobl bewältigt die Streif in 1:51,58 und unterbietet damit die nur ein Jahr zuvor aufgestellte Bestmarke seines Landsmannes Günther Mader um fast drei Sekunden.