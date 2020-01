Um 6 per Flugzeug nach Alicante

Während vier LASK-Fans am Samstag sogar ein Interview fürs Klub-TV von ZSKA Moskau geben mussten. Weil es selbst den russischen Top-Klub erstaunt hatte, dass Kevin Dinges, Florian Enthofer, Lukas Damhofer und Nico Ragger extra für die 90 Testminuten angereist waren. Freitag um 23 Uhr ging’s mit dem Zug nach Wien. Samstag um 6 Uhr per Flugzeug nach Alicante, von dort eine Stunde im Taxi zum Spielort nach Campoamor – dann wieder zurück. Wobei der Rückflug so verspätet ankam, dass der letzte Samstag-Zug von Wien nach Linz verpasst wurde