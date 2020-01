Kaiser kratzte 2018 in Kärnten an der Absoluten

An der Absoluten gekratzt hat 2018 Doskozils Parteikollege Peter Kaiser: Er legte in Kärnten zum zweiten Mal in Folge stark - damals um 10,8 Prozentpunkte - zu, blieb mit 18 von 36 Mandaten aber knapp unter der absoluten Mehrheit im Landtag.