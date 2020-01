In der Schweiz haben am Samstag in mehreren Städten Protestaktionen gegen den neuen Mobilfunkstandard 5G stattgefunden. 2000 Menschen gingen in 16 Städten auf die Straße, wie der Verein „Schutz vor Strahlung“ mitteilte. Das neue Mobilfunknetz gefährde die Gesundheit der Menschen und sei schädlich für das Klima, befürchten sie.