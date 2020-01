Norbert Hofer und Heinz-Christian Strache - es war mal ein kongeniales Team. Doch spätestens seit Straches Rauswurf aus der FPÖ ist Schluss mit der Freundschaft. Mittlerweile „glänzt“ Strache damit, Hofer und die Freiheitlichen in regelmäßigen Abständen mit Spott und Hohn zu übergießen. So auch nach der neuerlichen Wahlschlappe der FPÖ bei der burgenländischen Landtagswahl am Sonntag. „Unter Hofer und Co. nimmt die FPÖ Kurs in Richtung Irrelevanz und verliert, was ich einst hinzugewinnen konnte“, schrieb der Ex-FPÖ-Chef auf Twitter. Die Antwort seines Nachfolgers ließ nicht lange auf sich warten: „Besten Dank“, schrieb Hofer süffisant und postete dazu ein Bild Straches aus dem Ibiza-Video.