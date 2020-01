Tiefe Trauer herrscht nach der Tragödie am Aichwaldsee in der Gemeinde Finkenstein und beim Eislaufverein Wörthersee. Wie berichtet, war Samstagabend der Eismeister samt Auto in den See eingebrochen und ertrunken. Experten vermuten, dass die Eisdecke wegen des Tauwetters unter dem Fahrzeug nachgegeben hat.