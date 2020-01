Strache tritt auf geschlagene FPÖ hin

Strache reagierte auf die Ankündigung bislang nicht - ließ sich am Wahlsonntag aber nicht davon abhalten, zu zahlreichen anderen Themen munter auf Facebook zu posten. So teilte er etwa ein Interview, würdigte den verstorbenen Jörg Haider an seinem Geburtstag posthum als „außergewöhnlichen Politiker“ und äußerte sich auch zum Ergebnis der Landtagswahl im Burgenland, wo die FPÖ ebenfalls massive Verluste hinnehmen musste.