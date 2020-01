Schon in der Vorwoche hatte der in Wien von Herwig Grünsteidl trainierte Markus Fuchs mit 6,74 einen guten Auftakt in die Hallen-Saison hingelegt. Jetzt plant der Niederösterreicher im Wochenrhythmus Starts in Erfurt, beim Gugl-Meeting in Linz, bei den Balkan-Meisterschaften in Istanbul und schließlich bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften. Den österreichischen 60-m-Hallenrekord hält seit 1988 der später wegen Dopings disqualifizierte Andreas Berger in 6,56.