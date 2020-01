Kurz vor 14 Uhr fuhr der 22-jährige Einheimische mit seiner Rodel auf der Bahn von der Kala Alm im Gemeindegebiet von Thiersee zu Tal. Nach etwa einem Drittel der Fahrtstrecke kam der 22-Jährige an einer schneefreien Stelle über den linken Rand der Rodelbahn hinaus und stürzte in weiterer Folge ungefähr zehn Meter in ein angrenzendes Waldstück.