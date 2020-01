Bryant, der am 23. August 1978 in Philadelphia geboren wurde, hatte von 1996 bis 2016 für die Los Angeles Lakers in der NBA gespielt und wurde insgesamt fünf Mal Meister (2000, 2001, 2002, 2009 und 2010) in der besten Basketball-Liga der Welt. 2008 erhielt der 1,98 Meter große Shooting Guard, der oft mit NBA-Ikone Michael Jordan verglichen wurde, die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP). Zudem holte er im selben Jahr ebenso wie 2012 mit dem US-Team Olympia-Gold. Mit 33.643 Punkten in Grunddurchgangsspielen ist die „Black Mamba“ - so Bryants offizieller Spitzname - die Nummer vier im ewigen Punkteranking der NBA. Erst am Samstagabend war er vom seit der Vorsaison ebenfalls für die Lakers spielenden LeBron James (33.655) überholt worden. Bryant gratulierte James sogar noch am Abend via Twitter - es sollte der letzte Tweet seines Lebens werden …