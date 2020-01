Der Landeshauptmann, trotz lädierter Stimmbänder schon lange laute Stimme in der Partei, hat sich mit seinem Sieg zur stärksten Stimme der Sozialdemokraten katapultiert. Ohne ihn wird künftig nichts mehr gehen. Und auch wenn Doskozil am Sonntag nochmals deponierte, im Burgenland zu bleiben: Er muss gar nichts sagen - es reicht, mit dem Finger zu schnippen, und schon steht er an der Spitze seiner Bundespartei.