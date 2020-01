Doskozil ging auf Distanz zu seinen Genossen

Das Paradoxe am roten Triumph: Es ist dies kein Sieg der Bundes-SPÖ, im Gegenteil: Doskozil ging auf Distanz zu seinen Genossen in Wien, positionierte sich etwa in Migrationsfragen ganz anders. Im Vorfeld erklärte er die Wahl zur „Richtungswahl“ in der SPÖ – sprich: Hat er Erfolg, müsse die Sozialdemokratie auch im Bund in puncto Migration und Sicherheit nach rechts rücken. „Wir haben gezeigt, wie es geht“, sagte Doskozil – jetzt müssten andere eben nachziehen.