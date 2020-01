Die Niederösterreicher hatten bereits am Samstagabend mit dem 91:83 gegen Oberwart ihren siebenten Sieg en suite eingefahren. Kapfenberg war indes mit 77:71 in Wels erfolgreich geblieben. Im Cup-Final-Four am kommenden Wochenende im Multiversum Schwechat scheint ein Endspiel zwischen Titelverteidiger Kapfenberg und Klosterneuburg programmiert. In der nächsten Superliga-Runde am 8. Februar kommt es auf jeden Fall zu diesem Duell.