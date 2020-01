Die meisten Sünder auf der A12

Im Bereich der Kontrollstelle Brenner wurden 49 Lkw angehalten und nach Erlag einer Sicherheitsleistung von 300 Euro nach Italien zurückgewiesen. An der Kontrollstelle in Kundl wurde 120 Schwerfahrzeugen die Weiterfahrt untersagt und auch von diesen Lenkern je 300 Euro Sicherheitsleistung eingehoben. Gegen die Lenker wird Anzeige an die Bezirkshauptmannschaften Innsbruck oder Kufstein erstattet.