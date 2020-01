Golf-Profi Matthias Schwab hat in seinen ersten zwei Turnieren des Jahres 2020 gezeigt, dass sein Weg grundsätzlich stimmt. Nach Platz 42 in Abu Dhabi beendete der Steirer die windigen und mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Dubai Desert Classic am Sonntag mit 2 unter Par als 23. und kassierte dafür erneut über 30.000 Euro Preisgeld.