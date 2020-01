Und auch der Notfallplan stehe, so Vander: „Ein Betroffener würde vermutlich im Rettungswagen kommen, in dem schon alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, oder in einer Ambulanz erscheinen. Ich hoffe, dass er selbst sich dort schon schützt! Sonst würden die Mitarbeiter ihn sofort mit Mundschutz und Obermantel versehen und ihn in ein Einzelzimmer verlegen, das sie selbst nur noch entsprechend geschützt betreten. Dort würde dann Diagnostik und Behandlung erfolgen, bis der Patient wieder entlassen werden kann.“