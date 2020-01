Kinder-Blochziehen in Fiss, Blochziehen in St. Leonhard

In Fiss haben am 2. Februar die Kinder ihren großen Auftritt. Während die Erwachsenen auf das nächste Blochziehen bis 2022 warten müssen, packen die Kinder heuer an (Beginn 13 Uhr). „Blochziachn!“, heißt es am 2. Februar auch in St. Leonhard im Pitztal. Um 11 Uhr beginnt der Aufzug beim Gemeindehaus.