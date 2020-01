Die Spanier, für die es bereits das sechste EM-Endspiel war, ließen sich weder von der hitzigen Atmosphäre der lautstarken kroatischen Fans auf den Rängen, darunter Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic, noch von der individuellen Klasse der Kroaten beeindrucken und blieben bis zum 6:6 auf Augenhöhe. Selbst als Kroatien in der 19. Minute beim 10:7 erstmals auf drei Tore wegzog, blieben die Iberer cool. Mit stoischer Gelassenheit spielte der Champion von 2018 seine Angriffe erfolgreich aus und hinten lief der zum besten EM-Torwart gekürte Gonzalo Perez de Vargas zur Hochform auf. Nach einem 4:0-Lauf ging Spanien erstmals in Führung und nahm diese auch mit in die Halbzeit.