„Krone“: Wie ist Ihr Film „Bewegungen eines nahen Berges“ in den Kinos gelaufen?

Sebastian Brameshuber: Das ist ein Nischenfilm, der vor allem auf internationalen Festivals reüssiert. In den österreichischen Kinos blieb der Film ein wenig unter meinen Erwartungen. In absehbarer Zeit wird es auch eine Fernsehausstrahlung auf 3sat geben, damit erreiche ich ein großes Publikum. Es wird am 26. März eine Vorführung von „Bewegungen eines nahen Berges“ im Starmovie Regau geben. Ich werde auch anwesend sein, um dem Publikum Rede und Antwort zu stehen.