In South Carolina feuerte ein noch Unbekannter in einem Restaurant in Salisbury Schüsse ab. Ein Opfer wurde in der Brust getroffen, fünf weitere Personen erlitten Schusswunden. Acht weitere Personen wurden ins Wake Forest Baptist Hospital in Winston-Salem gebracht. Insgesamt gibt es 14 Verletzte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Das am stärksten verwundete Opfer sei mittlerweile stabil. Augenzeugen wurden aufgerufen, sich zu melden.