Das Ergebnis:

1. Kamil Stoch (POL) 295,7 Punkte (137,5 m/140,0 m)

2. Stefan Kraft (AUT) 290,6 (136,0/138,0)

3. Dawid Kubacki (POL) 287,8 (140,0/133,0)

4. Stephan Leyhe (GER) 286,5 (139,0/134,0)

5. Karl Geiger (GER) 282,4 (134,0/136,0)

6. Marius Lindvik (NOR) 278,1 (132,0/137,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 277,6 (136,0/134,0)

8. Piotr Zyla (POL) 274,8 (134,0/131,0)

9. Philipp Aschenwald (AUT) 272,7 (136,0/130,0)

10. Peter Prevc (SLO) 271,3 (135,0/130,0)

11. Constantin Schmid (GER) 269,8 (133,0/133,5)

12. Markus Eisenbichler (GER) 265,5 (125,0/136,0)

13. Daniel-Andre Tande (NOR) 261,1 (134,5/124,0)

14. Pius Paschke (GER) 260,2 (126,5/132,5)

15. Robert Johansson (NOR) 258,2 (128,5/131,5)

16. Johann Andre Forfang (NOR) 257,5 (129,0/129,5)

17. Roman Koudelka (CZE) 256,6 (122,5/131,0)

18. Michael Hayböck (AUT) 256,3 (122,5/133,0)

19. Daniel Huber (AUT) 255,7 (130,5/129,0)

20. Daiki Ito (JPN) 254,7 (129,5/129,0)

21. Keiichi Sato (JPN) 249,8 (121,0/133,0)

22. Domen Prevc (SLO) 246,6 (124,5/127,0)

22. Yukiya Sato (JPN) 246,6 (127,0/127,0)

24. Jewgenij Klimow (RUS) 242,3 (121,5/127,0)

25. Wladimir Zografski (BUL) 239,8 (126,0/126,0)

26. Timi Zajc (SLO) 238,3 (125,5/123,0)

27. Antti Aalto (FIN) 236,7 (120,0/127,0)

28. Jan Hörl (AUT) 236,1 (121,5/127,0)

29. Anze Lanisek (SLO) 233,2 (124,0/125,5)

30. Robin Pedersen (NOR) 228,2 (120,0/122,0)



Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

32. Gregor Schlierenzauer (AUT) 111,8 (121,5)