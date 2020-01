ÖFB-U21-Teamspieler Christoph Baumgartner hat am Sonntag eine starke Leistung in der deutschen Bundesliga mit einem Tor gekrönt! Der 20-jährige Niederösterreicher erzielte in der 79. Minute mit der Ferse Hoffenheims zweiten Treffer beim 3:0-Sieg in Bremen. Es war das zweite Saisontor für Baumgartner, der damit die Abstiegssorgen von Werder Bremen wieder verschärfte.