Rendi-Wagner: „Hass darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben"

„Es ist unser Auftrag, an diese unfassbaren mörderischen Verbrechen im dunkelsten Kapitel unserer Geschichte zu erinnern und die richtigen Lehren daraus zu ziehen“, erklärte SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Sonntag. Der Gedenktag mahne zur Wachsamkeit gegenüber allen autoritären, antidemokratischen, rassistischen und antisemitischen Tendenzen, so die SPÖ-Chefin: „Verrohung, Hass und Gewalt dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.“ Armut, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit seien oftmals ein “Nährboden„ dafür, daher kämpfe die Sozialdemokratie dagegen an.