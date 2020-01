War immer alles so glitzernd und glänzend in seinem Showbusiness-Leben? Die Elvis-Villa, die er in Memphis gekauft hat. Die First-Class-Flüge. Millionen auf dem Konto. „In den Achtzigern“, blickt Geller zurück, „ist mir der Ruhm zu Kopf gestiegen. Ich begann mit meinem Aussehen zu hadern, bekam Bulimie.“ In dieser Krise habe ihm die Familie geholfen. Gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern übersiedelte er für ein Jahr nach Japan, wo sie am Fuße des Fujis als Aussteiger lebten und „neue Spiritualität“ entdeckten. Schließlich das Comeback im Scheinwerferlicht – man muss ja schließlich von etwas leben. Im Zeitraffer geht es weiter: die lange Zeit in den USA, England. 2015 dann die Rückkehr in seine Geburtsstadt Tel Aviv, die einst, als er wegging, noch keine pulsierende Partystadt war, sondern Teil des britischen Mandatsgebiets Palästina.