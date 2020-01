Fertiggerichte, Obst und Gemüse teilweise ausverkauft

Es gebe allerdings auch Berufsgruppen, die ihre Arbeit im Freien noch nicht niedergelegt hätten. „Reinigungspersonal, Lieferanten und einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung arbeiten immer noch draußen“, so Wenhua. In den wenigen Geschäften, die noch offen haben, sind die Regale teilweise leer: Vor allem Fertignudelgerichte sowie Gemüse und Obst sind teilweise ausverkauft. Es bestehe allerdings kein Grund zur Sorge. „Es gibt ein ausreichendes Angebot an gekochten und tiefgefrorenen Lebensmitteln“, so der filmende Einwohner.