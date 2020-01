Kaiser Franz Joseph trat am 2. Dezember 1848 die Nachfolge von Ferdinand I. an. Dieser legte die Regierungsgeschäfte zugunsten seines Neffen nieder, weil ihn die revolutionären Erhebungen in jenem Jahr in seiner Position angreifbar gemacht hatten. Historiker attestierten ihm Geistes- bzw. Führungsschwäche. Franz Joseph blieb Kaiser bis zu seinem Tod während des Ersten Weltkriegs am 21. November 1916. Doch die fast 68-jährige Regentschaft hätte schon nach gut vier Jahren aus sein können: Am 18. Februar 1853 entging Franz Joseph nämlich beim Messerattentat des ungarischen Schneidergesellen Janos Libenyi in Wien nur knapp dem Tod.