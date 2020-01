Die sensationelle Siegesserie der österreichischen Skispringerinnen ist am Sonntag in Rasnov in Rumänien gerissen: Die Norwegerin Maren Lundby holte sich mit einem überlegenen Tagessieg und Weiten von 96 und 96,5 Metern auch die Gesamtführung im Weltcup von Chiara Hölzl zurück! Eva Pinkelnig und Hölzl landeten aber erneut auf dem Podest und wurden hinter Lundby Zweite und Dritte.