Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag anlässlich der Halbzeit seiner Amtsdauer in einem Video hinter die berühmte rote Tapetentür in der Präsidentschaftskanzlei blicken lassen. Damit will er die am häufigsten an ihn gerichtete Frage beantworten: „Was ist eigentlich hinter dieser Tapetentür, aus der ich regelmäßig herauskomme und wieder zurückgehe?“ Und dann führt er das Kamerateam aus dem Maria-Theresien-Zimmer auch schon ins „Allerheiligste“.