Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Zell am See im Pinzgau verletzt worden. Der Mann war gegen 11.00 Uhr mit dem Rad in der Kitzsteinhornstraße vor einem Schutzweg stehen geblieben, um einer Frau mit Kinderwagen das Überqueren zu ermöglichen. Eine 46-jährige Pkw-Lenkerin aus der Slowakei konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Radfahrer mit ihrem Auto.