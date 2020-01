Eine Erfurter Kindestagesstätte will nicht, dass Kinder an den Faschingstagen verkleidet in die Einrichtung kommen. „Mitgebrachte Faschingskostüme bleiben an beiden Tagen im Fach des Kindes. Bitte verkleiden Sie Ihr Kind am Rosenmontag und Faschingsdienstag nicht.“, zitiert Spiegel Online ein entsprechendes an die Eltern gerichtetes Schreiben. „Für Kinder ist Fasching ein Anliegen, sich in jemanden zu verwandeln, den sie als Held sehen oder eine Person, die sie selbst gerne sein möchten“, heißt es in dem Brief weiter.