Nachdem der Diebstahl von Fonduegabeln und die Sachbeschädigung bei der Volksschule in St Johann bekannt wurde, zeigte ein 55-jähriger Österreicher an, dass in seiner Trafik mehreren Packungen Zigaretten aus drei Zigarettenautomaten gestohlen wurden. Der Mann fand eine zurechtgebogene Fonduegabel vor der Trafik. „Nachdem er einen Zeitungsartikel über den Diebstahl der Fonduegabeln gelesen hatte, bemerkte er in weiterer Folge den Diebstahl aus den Zigarettenautomaten“, heißt es von Seiten der Polizei.