Das Ergebnis:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 26:30,7 Min. (2. im Springen/26. im Langlauf)

2. Jens Luraas Oftebro (NOR) +6,0 Sek. (1./31.)

3. Franz-Josef Rehrl (AUT) +8,0 (3./19.)

4. Jörgen Graabak (NOR) +43,8 (14./12.)

5. Fabian Rießle (GER) +44,7 (16./9.)

6. Martin Fritz (AUT) +45,4 (9./21.)

Weiters:

13. Lukas Klapfer (AUT) +1:02,8 Min. (21./6.)

14. Johannes Lamparter (AUT)+1:04,7 (19./9.)

21. Philipp Orter (AUT) +1:47,1 (25./15.)

22. Lukas Greiderer (AUT) +1:47,2 (28./11.)

26. Thomas Jöbstl (AUT) +2:12,4 (26./25.)



Nicht zum Langlauf gestartet: Bernhard Gruber (AUT)



Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 960 Punkte

2. Jörgen Graabak (NOR) 621

3. Vinzenz Geiger (GER) 595

4. Jens Luraas Oftebro (NOR) 463

5. Fabian Rießle (GER) 423

6. Espen Björnstad (NOR) 376

7. Franz-Josef Rehrl (AUT) 314

Weiters:

10. Lukas Greiderer (AUT) 246

12. Martin Fritz (AUT) 224

13. Thomas Jöbstl (AUT) 173

17. Lukas Klapfer (AUT) 134

18. Philipp Orter (AUT) 130

25. Johannes Lamparter (AUT) 67

38. Bernhard Gruber (AUT) 21