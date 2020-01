Große Freude bei Johanna Moder und ihrem Team: Nachdem sie in Sarbrücken bereits 2014 für ihr Spielfilm-Debüt „High Performance“ einen Preis gewinnen konnte, gelang ihr nun mit ihrem zweiten Spielfilm „Waren einmal Revoluzzer“ ein weiterer Erfolg: Sie erhielt den mit insgesamt 11.000 Euro dotierte Auszeichnung für die beste Regie. Davor konnten das Team mit dem Film auch schon beim Zürich International Film Festival, beim Göteborg Film Festival und beim Berlin and Beyond Film Festival Preise gewinnen.