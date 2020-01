Es ist wortwörtlich so, wie schon Frank Sinatra gesungen hat: „I’ve got you under my Skin.“ Für viele mag eine Tinte aus den Haaren der Kinder oder dem Haustier erst befremdlich klingen, lernt man aber das Hightech-Verfahren dahinter kennen, kommt der tiefere Sinn zum Vorschein. Andreas Wampl aus Dornbirn ist der Ideengeber von SKIN46. Er ist selbst bekennender Tattoo-Fan und liebt daran nicht nur die Ästhetik, sondern besonders die Bedeutung, die ein Tattoo meist für den Träger hat. „Ich wollte Tattoos auf das nächste emotionale Level heben.“