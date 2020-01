Demnach könnten 16 Topvereine aus Europa in den Sommerpausen ein Turnier in den USA bestreiten. Ein solcher Wettbewerb stünde in klarer Konkurrenz zur neuen Club-WM der FIFA, die mit 24 Mannschaften erstmal 2021 in China stattfinden wird. Noch nicht geklärt ist zudem, in welchem Format die Champions League ab 2024 stattfinden soll. Hier gibt es kontroverse Diskussionen über möglicherweise mehr Gruppenspiele für die Clubs.