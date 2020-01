„Afrika am stärksten von Klimawandel betroffen“

Wenig später setzte sie einen weiteren Tweet mit einem mehr als zehnminütigen Videokommentar ab. Darin erklärt sie, dass ihr zum erstem Mal in ihrem Leben Rassismus widerfahren sei. Zudem wies sie darauf hin, dass Afrika am wenigsten Kohlendioxid emittiere, aber am stärksten vom Klimawandel betroffen sei. Es sei eine Schande, dass Afrika nicht nur ignoriert, sondern auch bewusst aus dem Blickfeld gerückt werde.