Die Saison begann mit einer Gehirn-Erschütterung, gefolgt von einem Eingriff am Herzen turbulent, ehe Richard Strebinger Mitte September Fahrt aufnahm, in den letzten fünf Liga-Matches dreimal „Zu null“ spielte: „Fühlte sich super an, war aber ein Verdienst des gesamten Teams. Auch unser Umschaltspiel hat immer besser funktioniert“, sagt Rapids Nummer 1.