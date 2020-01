Es war gegen 21.10 Uhr, als der Mann in einem Reisezug der ÖBB plötzlich auf den Deutschen einschlug. „Der bisher Unbekannte versetzte dem 28-Jährigen auf Höhe Hopfgarten völlig grundlos mehrere Faustschläge gegen den Kopf“, heißt es von Seiten der Polizei. Die 27-jährige Freundin versuchte die Schläge mit einer Hand abzufangen bzw. ihre Hand schützend über den Kopf ihres Freundes zu halten - wurde dabei aber durch Schläge getroffen und verletzt. „Der unbekannte Täter ist in Wörgl ausgestiegen und hat den Bahnhof dort umgehend verlassen“, so die Exekutive. Die beiden Verletzten wurden nach der Befragung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.