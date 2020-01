Klosterneuburg hat seine Siegesserie in der Basketball-Superliga fortgesetzt. Die Dukes feierten am Samstagabend mit dem 91:83-Heimerfolg ihren bereits siebenten Sieg en suite. Damit liegen die Niederösterreicher weiter an der Tabellenspitze. Titelverteidiger Kapfenberg hat nach dem 77:71-Sieg in Wels weiter einen Zähler Rückstand.