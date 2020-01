Ein Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus in Völs hätte Samstag am späten Nachmittag beinahe dramatische Folgen gehabt. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann (28) bemerkte den Brand und reagierte geistesgegenwärtig. Er konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher aus dem Haus löschen. Eine Grabkerze dürfte den Brand ausgelöst haben.