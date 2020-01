„Schön zu sehen, was aus Veranstaltung geworden ist“

1999 bei der Premiere war Gastgeber Bernd Pürcher noch über einen Studentenjob - geringfügig - an der ersten Opernredoute beteiligt. Im Jahr darauf folgte das Angebot, gemeinsam mit Michael Tomec die Organisation zu übernehmen: „Da konnte ich ja gar nicht Nein sagen!“, erinnert sich der gebürtige Schladminger. Die große Schwester, den Wiener Opernball, hatte da gerade Elisabeth Gürtler von Lotte Tobisch geerbt. Auf Desirée Treichl-Stürgkh (2008 bis 2016) folgte Maria Großbauer, die nach vier Bällen heuer bekanntlich wieder zurücklegt. Pürcher ist beim großen Gewalze an der Mur nach wie vor im Amt - und noch lange nicht amtsmüde: „Es ist schön zu sehen, was aus dieser Veranstaltung geworden ist. Und es gibt jetzt schon wieder Verbesserungsideen für 2021“, versicherte der Glatzkopf vor Beginn der 22. Auflage.