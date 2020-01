McIlvane: „Wir werden gegen Villach auf alle Fälle eine Mannschaft stellen, die um den Sieg spielt.“ Gegen „Adler“, die noch die Chance auf ein Fix-Play-off-Ticket haben. In Innsbruck steuerte sogar Goalie Maxwell das 4:2 (ins leere Gegner-Tor) bei. Graz – Kapitän Setzinger mindestens vier Wochen verletzt out – empfängt Dornbirn. Znaim gastiert zum Showdown in Bozen.