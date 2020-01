Der Mann sprach die Frau auf einem Gehsteig in der Tiroler Straße in Spittal an. Und bat sie um Kleingeld. Doch sie erwiderte. Daraufhin sprach der Unbekannte die 58-Jährige noch einmal und riss ihr gleichzeitig die Handtasche von der Schulter. Dann flüchtete der Räuber über die Widmannstraße in Richtung Norden.