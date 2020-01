Doch bis zur Verurteilung wird es eine ganze Weile dauern: Der Vorsitzende Christian Hochhauser rechnet vorsichtig mit insgesamt 19 Verhandlungstagen. Beginnen wird das Mammut-Verfahren am 24. März. Allein in dieser Kalenderwoche sind vier Verhandlungstage geplant. Danach dürfte bis zum 5. Mai an drei Tagen pro Woche prozessiert werden - die Karwoche ausgenommen. Sollten durch Beweisanträge seitens der Verteidiger oder durch Zeugen weitere Tage notwendig werden, könnte das Verfahren bis Ende Mai dauern.