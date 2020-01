Die Batterie eines E-Autos darf man sich nicht als ein einheitliches Bauteil vorstellen, so wie es die Batterien in der Küchenuhr sind. Vielmehr besteht der Akku aus zahlreichen Batteriemodulen, die wiederum aus mehreren Batteriezellen bestehen. In ihnen spielt sich der chemische Mechanismus ab, bei dem der für den Antrieb nutzbare Strom entsteht.