Antrag auf Baustopp am Mittwoch im Landtag

Inzwischen hat sich auch die Politik dem brisanten Thema angenommen: FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek kündigte bei einem Besuch im Sperrgebiet an, in der Landtagssitzung am kommenden Mittwoch einen sofortigen Baustopp zu beantragen. Dem will auch die SPÖ zustimmen, sollten die laufenden Enteignungsverfahren gegen die Grundbesitzer nicht ausgesetzt werden. Auch die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Cornelia Ecker sicherte am Donnerstag den Demonstranten Unterstützung zu: Sie brachte bereits einen Entschließungsantrag ein und gab eine Kostenschätzung für ein Erdkabel in Auftrag. Von der versprochenen Unterstützung des Landeshauptmanns spürt Köck nichts.