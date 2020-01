Geistiger Ziehvater der Rechten

Beinahe untergeht dabei ein Gedenken an einen geistigen wie geistreichen Ziehvater der Rechten. Jörg Haider. Er wäre am Sonntag 70 Jahre geworden. Er war ein Mann, der die Republik und die EU aufregte wie kaum ein anderer Politiker. Ein umfassendes Erbe hat er hinterlassen. Nachahmer, Prozesse, Debatten. Doch was machte ihn so speziell? Und ist er wirklich ein Prototyp der Rechtspopulisten?