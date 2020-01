Bob: Platz 5 in Königssee für Beierl/Onasanya

Österreichs Bob-Duo Katrin Beierl/Jennifer Onasanya schaffte indes am Samstag beim Weltcup in Königssee zum ersten Mal in der Saison den Sprung unter die Top-5. Die EM-Sechsten hatten 0,32 Sekunden Rückstand auf die US-amerikanischen Siegerinnen Kaillie Humphries/Sylvia Hoffmann. Dahinter landeten die Deutschen Laura und Erline Nolte (+0,03) sowie Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack (+0,09). Vierte wurden die Kanadierinnen Christine de Bruin/Kristen Bujnowski +(0,15).

Für die zuletzt in Innsbruck-Igls auf Rang sieben gelandete Beierl war es die vierte Top-Ten-Platzierung in dieser Saison, mit der sie sich in der Gesamtwertung mit 920 Punkten um einen Platz auf Rang sechs nach vor schob. Humphries (1259) verteidigte ihre Führung. Beierl war überglücklich. „Ich bin zwei persönliche Bestzeiten gefahren. Wenn wir unseren Start weiter verbessern, sind wir wieder voll dabei“, sagte die Wahl-Tirolerin. Im Herren-Bewerb verpasste in Abwesenheit des verletzten Benjamin Maier Markus Treichl mit Markus Glück die Qualifikation für den zweiten Lauf und belegte am Ende Rang 21.