„Suche mir Rennen zum Gewinnen aus“

„Das fällt schon auf, dass ich mir die guten Rennen ein bisschen aussuche zum Gewinnen. Fällt mir mittlerweile auch schon auf. Ich wüsste nicht, was ich anders mache. Ich probiere eigentlich überall, in jedem Rennen, an jedem Wochenende, meine beste Leistung abzurufen. Vielleicht ist es etwas, was ich halt habe. Und was ich sehr gern tue. Natürlich müssen die Hundertstel mitspielen und auf der richtigen Seite liegen“, so der 29-Jährige.