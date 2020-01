Am Freitagabend sind drei tote Kinder in einem Haus in Irland von der Polizei entdeckt worden. Eine verwirrte Frau in ihren 40ern wurde auf der Straße aufgegriffen - die Exekutive vermutet, dass es sich dabei um die Mutter handelt. Die Todesursache wird noch untersucht. Es wird angenommen, dass die Opfer erstickt worden sind.